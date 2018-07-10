Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Минобороны опровергло гибель десятков российских военных в Сирии

Алексей Гундарев
21:00 10.07.2018
Все военнослужащие российской группировки в республике живы и здоровы.
Минобороны опровергло гибель десятков российских военных в Сирии

Группировка российских войск в Сирии не несла никаких потерь, как в провинции Дераа, так и, вообще, на территории Арабской Республики, сообщает Минобороны РФ.    

«Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Как отмечает Минобороны, публикация интернет-изданием «Лента.Ру» лживой информации, намеренно распространяемой террористами ИГИЛ (запрещена в РФ), вызывает сожаление.

Ранее «Лента.ру» со ссылкой на telegram-канал, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, сообщила о том, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) опубликовало заявление о теракте, якобы совершенном террористом-смертников, в результате которого погибли 35 российских и сирийских военных.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.07.2018, 18:52
Мощный военно-морской центр в ближайшем будущем появится на Каспии
Дата10.07.2018, 10:47
В Кузбассе завершилась десятая военно-патриотическая смена «Разведчик»
Дата09.07.2018, 11:32
The Guardian развеяла мифы о недружелюбных россиянах и опасных фанатах
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата10.07.2018, 15:51
Новейшие ударные вертолеты Ми-28УБ провели стрельбы на учениях в ЮВО
Дата10.07.2018, 10:51
Полтавская битва: как русские обратили в бегство лучшую армию мира
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
21:00 В стране и мире
Минобороны опровергло гибель десятков российских военных в Сирии
08:12 В стране и мире
Видео
Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский город Аль-Мутайя
21:40 Армия
За сутки боевики в Сирии сдали 11 танков, пять БМП и десятки пулеметов
10:40 Армия
Уже 90 населенных пунктов на юго-западе Сирии присоединились к режиму перемирия
05:15 В стране и мире
Видео
Археологи из Сирии и России восстанавливают разрушенную боевиками древнюю Пальмиру
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:12 В стране и мире
Трамп рассказал, что приготовил для Путина «небольшой подарок»
21:00 В стране и мире
Минобороны опровергло гибель десятков российских военных в Сирии
18:42 Спорт
«Реал» официально объявил об уходе Роналду
16:46 В стране и мире
ВВС США напуганы новой российской ракетой класса «воздух-воздух»
16:45 Спорт
мнение
Бывший игрок сборной России рассказал, что ждет подопечных Черчесова после ЧМ-2018
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Греции обнаружен древнейший отрывок «Одиссеи» Гомера
«Аплодисменты» и «кукиш»: пять водительских жестов, о которых мало кто знает
Видео
Футболисты «Вильярреала» встречают Черышева аплодисментами: видео
Видео
Фабрика айсбергов: столкновение десяти миллиардов тонн льда сняли на видео
Видео
«Слава Украине!»: в Сети появилось новое видео с пьющим Видой
Видео
Пытался разнять драку: москвича убили одним ударом ноги в голову
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.