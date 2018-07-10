Минобороны опровергло гибель десятков российских военных в Сирии

Группировка российских войск в Сирии не несла никаких потерь, как в провинции Дераа, так и, вообще, на территории Арабской Республики, сообщает Минобороны РФ.

«Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Как отмечает Минобороны, публикация интернет-изданием «Лента.Ру» лживой информации, намеренно распространяемой террористами ИГИЛ (запрещена в РФ), вызывает сожаление.

Ранее «Лента.ру» со ссылкой на telegram-канал, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, сообщила о том, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) опубликовало заявление о теракте, якобы совершенном террористом-смертников, в результате которого погибли 35 российских и сирийских военных.