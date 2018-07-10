Суд арестовал замдекана юрфака МГУ

Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, подозреваемого в хищении 39 миллионов рублей.

По решению суда, до 7 сентября он будет содержаться в СИЗО. Сам Степанов-Егиянц в ходе слушаний свою вину отрицал, заявив, что имел контакты с организатором хищения Ольге Васильевой, но не знал о ее противоправной деятельности. Его защита заявила, что обжалует решение суда, пишет РИА Новости.

Суд также избрал меру пресечения предполагаемым соучастникам, один из них арестован, а Ольга Васильева находится под домашним арестом.

Владимир Степанов-Егиянц был задержан 8 июля. По версии следствия он вместе с сообщниками подделал документы об отставке директора компании «Автофинанс», торгующей подержанными машинами, после чего похитил его имущество.