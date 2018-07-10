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Конституционный суд РФ разъяснил порядок оплаты тепла при разных счетчиках в доме

Вадим Синицын
20:42 10.07.2018
Теперь жильцы, которые ведут индивидуальный учет тепла с помощью счетчиков, не будут оплачивать услуги по общедомовым показателям, даже если приборы личного учета стоят не во всех квартирах.
Конституционный суд РФ разъяснил порядок оплаты тепла при разных счетчиках в доме
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Конституционный суд РФ разъяснил порядок оплаты тепла при учете наличия в доме различных счетчиков, а также жильцов, которые по тем или иным причинам демонтировали индивидуальные приборы учета. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело рассматривалось судом по инициативе жителя многоквартирного дома в Подмосковье Сергея Деминца. Его дом был оснащен коллективными приборами учета тепла. Кроме того, в квартирах и нежилых помещениях были установлены индивидуальные счетчики.

Однако некоторые жильцы демонтировали индивидуальные приборы до наступления холодов. В связи с этим управляющая компания сделала перерасчет оплаты тепла, согласно которому все владельцы квартир, включая тех, кто не демонтировал счетчики, стали оплачивать услуги по общедомовым показателям пропорционально площади квартиры.

Показатели действующего счетчика Сергея Деминца не были приняты компанией. Таким образом, сложилась ситуация, при которой все жильцы дома оплачивали свое тепло по общедомовым показателям, включая тех, кто экономил и вел индивидуальный учет.

Конституционный суд РФ посчитал обращение заявителя справедливым и постановил внести соответствующие изменения в Жилищный кодекс. До внесения этих изменений управляющая компания будет принимать к оплате показания индивидуальных счетчиков, а жильцы, которые их демонтировали, будет оплачивать тепло по нормативу.

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