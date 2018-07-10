Трамп рассказал, что приготовил для Путина «небольшой подарок»

Лидер США Дональд Трамп рассказал о «небольшом подарке», который он приготовил для российского президента Владимира Путина. Слова руководителя государства приводит издание New York Daily News.

«Небольшой подарок» Трамп намечен вручить Путина в ходе будущего саммита США-Россия. Однако раскрыть природу подарка американский президент отказался, отметив, что пресса узнает о ней только непосредственно после вручения.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля, она состоится в Хельсинки. Лидеры государств намерены обсудить ряд важных вопросов двусторонних отношений, а также вопросов международной повестки.

Ранее Трамп неоднократно рассказывал о своих ожиданиях относительно первой для него встречи с Путиным на мероприятии такого статуса. Президент США заявлял, что не считает лидера России «другом или врагом», а видит в нем «соперника». Он также отмечал, что его главной целью является восстановление отношений с РФ.