Отравленный в Эймсбери мужчина пришел в сознание

Состояние 45-летнего Чарли Роули, пострадавшего в результате отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери, расположенном недалеко от Солсбери, улучшается, он уже пришел в сознание.

«Мы наблюдаем небольшое, но значительное улучшение состояния Чарли Роули», - сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии.

По словам директора по уходу за больными в районном госпитале Солсбери Лорны Уилкинсон, состояние Роули оценивается, как критическое, но стабильное.

Напомним, 4 июля в британском городе Эймсбери были найдены в бессознательном состоянии двое местных жителей: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу. На выходных Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери.

В британской полиции утверждают, что пострадавшие были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», что и осужденный в России британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона бездоказательно обвиняет Москву в отравлении Скрипалей, Россия отрицает эти голословные обвинения.