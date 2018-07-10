«Больше не слава?»: хорватский футболист Вукоевич отказался от помощи Украины

Член тренерского штаба Хорватии Огнен Вукоевич прокомментировал скандал вокруг ролика, на котором он вместе с футболистом Домагоем Видой кричит националистические украинские лозунги. Об этом пишет «Обозреватель».

За этот проступок Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из состава национальной делегации, а FIFA оштрафовала его на пятнадцать тысяч швейцарских франков. После этого Федерация футбола Украины изъявила желание заплатить штраф за хорвата, а «патриотично» настроенные украинские пользователи начали сбор средств.

Однако Вукоевич, наказанный за крики «Слава Украине», от помощи Украины отказался. Он заявил, что сам заплатит штраф и подчеркнул, что его вообще не интересует политика.

«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У Международной федерации футбола ко мне никаких других претензий нет», - сказал Вукоевич.

Ранее в Сети разгорелся скандал после того, как защитник сборной Хорватии Домагой Вида и член делегации команды Огнен Вукоевич записали видеообращение, где игрок выкрикивает бандеровский лозунг «Слава Украине», а тренер посвящает Украине и киевскому «Динамо» победу в 1/4 финала ЧМ - 2018 (матч Россия - Хорватия завершился со счетом 2:2, 3:4 по пенальти).