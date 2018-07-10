Госдума одобрила законопроект об отмене роуминга

Законопроект о ликвидации национального роуминга для сотовой связи на всей территории России одобрен Госдумой в первом чтении. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Законопроект был внесен в 2017 году депутатами «Справедливой России».

Он предполагает отмену повышенной стоимости за мобильную связь, когда абонент находится не в том регионе, где зарегистрирован его номер телефона. Теперь плата будет взиматься только в соответствии с выбранным тарифом сотового оператора.

Законопроеком также предлагается ликвидировать плату за входящие звонки в случае нахождения абонента вне «домашнего региона». При нахождении абонента за пределами России роуминг сохранится. Правительство РФ уже дало положительный отзыв на законопроект.