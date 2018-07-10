Умер модельер Карло Бенеттон

Скончался известный модельер и один из основателей группы компаний Benetton Group Карло Бенеттон. Об этом сообщает портал WWD.

Бенеттон ушел из жизни в возрасте 74 лет. По данным портала, последние полгода жизни он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Модный дом Benetton был основан в 1965 году прошлого века и с тех пор обрел мировую известность. Его создали Лучиано, Джильберто и Джулианы Бенеттоны. Их младший брат Карло управлял производством в компании.