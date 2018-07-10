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Врач-убийца обвинил отца Майкла Джексона в кастрации певца

Вадим Синицын
19:10 10.07.2018
«Джо Джексон был одним из худших отцов своих в истории. Жестокость, которую пережил Майкл, он испытал от руки своего отца», - говорится в обращении медика.
Врач-убийца обвинил отца Майкла Джексона в кастрации певца
Фото: Frank Leonhard / Globallookpress

Доктор Конрад Мюррей, который наблюдал культового певца Майкла Джексона, рассказал о воздействии, оказанном на поп-звезду его отцом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на видеообращение медика.

По версии врача, отец Майкла Джо Джексон произвел химическую кастрацию сына, когда тот был подростком. Джо якобы экспериментировал с гормональными инъекциями, чтобы влиять на мутации голоса сына и его проблемы с кожей.

«Джо Джексон был одним из худших отцов своих в истории. Жестокость, которую пережил Майкл, он испытал от руки своего отца. Тот факт, что он химически кастрировал мальчика, чтобы поддержать высокий голос, не поддается никаким словам», - говорится в обращении медика.

Обращение Конрад Мюррей опубликовал только после смерти Джо Джексона, которая произошла 27 июня. Музыкальный менеджер и продюсер скончался в возрасте 90 лет, пережив своего знаменитого сына на 9 лет.

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