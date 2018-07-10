Мощный военно-морской центр в ближайшем будущем появится на Каспии

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы республики Дагестан Владимиром Васильевым. Руководитель региона обсудил с главой государства проекты в республике.

Речь коснулась и мощного-военного морского центра, который появится на Каспии в ближайшем будущем. Васильев рассказал президенту о постройке объектов новой базы Каспийской флотилии и предложил Путину рассмотреть возможность строительства судоремонтного завода рядом.

«Просьба есть какая: посмотреть на возможность строительства там судоремонтного завода - прямо там, рядом. Это бы дало нам рабочие места, безусловно… Мы встречаемся с военными, сейчас выделяется земля, размещение - все понятно. И они выделили средства для размещения штаба, то есть эти вопросы решены», - отметил врио главы Дагестана во время встречи с президентом.

Кроме того, в Каспийске появится филиал Нахимовского училища из Санкт-Петербурга, о чем Васильев также доложил президенту. Первые наборы начнутся уже в 2019 году, причем построенными для нахимовцев спортивными объектами смогут пользоваться и обычные жители Каспийска.