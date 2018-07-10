В Греции обнаружен древнейший отрывок «Одиссеи» Гомера

Археологи обнаружили в Греции древнейший из известных на данный момент отрывков «Одиссеи» Гомера. Об этом сообщается на сайте министерства культуры страны.

По информации ведомства, команда греческих и немецких археологов осуществляла раскопки в Олимпии и нашла там глиняную табличку с выгравированными 13 строками из 14-й песни поэмы. Специалисты полагают, что находка могла быть изготовлена до третьего века до н.э. Возраст таблички предстоит выяснить экспертам.

В министерстве культуры Греции отметили, что эта находка является «важнейшим археологическим, изобразительным, литературным и историческим экспонатом».

«Одиссея» - вторая поэма греческого поэта Гомера, в которой описаны десятилетние скитания царя Итаки и долгий путь домой.