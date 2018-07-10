Камень королев: в Москве открылась выставка жемчуга

В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «Жемчуг: сокровища морей и рек». Камни для уникальной экспозиции привезли из Катара - страны, которая начала добывать жемчуг раньше, чем нефть.

Жемчуг из коллекции собран в различных уголках Земли, от Жемчужного берега в Новом Свете до Азии и Ближнего Востока. Возраст только улучшает камни - в экспозиции есть экспонаты, история которых насчитывает несколько веков и даже тысячелетий.

«Самый старый предмет с жемчугом, который нам известен, ему около пяти тысяч лет… это небольшая серьга, которую мы обнаружили в Бахрейне», - поделился куратор музеев Катара Юбер Бари.

На выставке можно увидеть и редкий речной жемчуг, который добывается только в Азии и нескольких регионах России, и уникальную жемчужную брошь, дизайн которой был разработан Сальвадором Дали - экспозиция охватывает всю история добычи и использования знаменитого перламутрового камня.

В современности жемчуг все чаще выращивают искусственно, классический промысел отошел на второй план. Каждую жемчужину перед открытием просвечивают рентгеном - это позволяет избежать ненужной смерти десятков тысяч моллюсков, которая ранее была неминуема при поиске знаменитого камня.