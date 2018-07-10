Балкон с двумя маленькими детьми рухнул в Курганской области

В Курганской области в жилом доме обрушился балкон. В момент происшествия на нем находились двое малолетних детей. О случившемся сообщает региональное управление СК РФ. Фото с места происшествия разместил местный портал Nasha-shumiha.ru.

ЧП произошло в селе Стариково Шумихинского района в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома. Балкон, на котором находились двое детей, рухнул вниз. В результате происшествия пятилетний мальчик получил травмы, находившая с ним младшая сестра серьезно не пострадала.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.