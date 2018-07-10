«Аплодисменты» и «кукиш»: пять водительских жестов, о которых мало кто знает

Большинству россиян знакомы классические жесты, которыми пользуются водители на дороге. Например, «подмигивание» аварийкой говорит о благодарности, а короткое включение дальнего света предупреждает, например, о наличии дорожных полицейских на пути следования. Однако существуют и менее популярные, но полезные автомобильные жесты, сообщает портал «Автовзгляд».

Аплодисменты

Жест «Аплодисменты», которыми награждает вас другой автомобилист на светофоре, вряд ли говорит о его восхищении вашим мастерством. Скорее всего, вас пытаются предупредить об открытом багажнике.

Круги в воздухе

В какой-то момент вы можете заметить, что другой водитель на дороге рисует рукой круги, после чего указывает вниз. Этот редкий жест говорит о том, что вам стоит обратить внимание на свое колесо - возможно, оно спущено.

Раскрытая ладонь

Обычно жест, при котором водитель обращает к вам раскрытую ладонь, говорит о благодарности. Однако если пальцы ладони растопырены, а сама она поднята высоко, речь идет о возможной «засаде» со стороны дорожной полиции.

Прерывистый стоп-сигнал

Водитель, который едет перед вами, может начать прерывисто включать и выключать стоп-сигнал. Это означает, что он просит вас соблюдать дистанцию и перестать прижиматься.

Кукиш

Исконный русский жест с большим пальцем, просунутым между указательным и средним, в среде шоферов означает предупреждение о застрявшем в колесе камне. Сейчас «дуля» применяется редко и в основном по отношению к грузовикам.