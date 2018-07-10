Трамп назвал Путина своим конкурентом

Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина своим «конкурентом». Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, кем он считает своего российского коллегу - другом или врагом.

«На самом деле я не могу сказать прямо сейчас. Насколько я могу судить, он конкурент», - приводит ТАСС слова Трампа.

Он также считает, что Соединенным Штатам необходимо установить хорошие отношения с Россией и Китаем.

Сегодня Трамп отправился в Европу на саммит НАТО, который состоится 12 июля, а 16 июля в Хельсинки он встретится с Путиным. В рамках поездки его он также посетит Великобританию.

В Хельсинки лидеры двух стран обсудят перспективы развития отношений двух стран.