Отчаянный лось атаковал назойливый дрон: видео

Фотограф из Калининграда Денис Штейн опубликовал сделанную с помощью беспилотного летательного аппарата видеозапись, на которой животное пыталось допрыгнуть до дрона. Ролик размещен в Facebook.

«Я искал этой встречи несколько лет. Было совершено множество безрезультатных вылетов с огромным риском для техники, и, наконец, я ее нашел в топких, труднопроходимых местах в Славском районе - великолепную лосиху с большими ресницами!», - написал калининградский фотограф.

На видео запечатлена молодая лосиха, которая явно заметила летающее устройство и раздражена его присутствием. Дрон бесцеремонно облетал животное и подлетал ближе для лучшего кадра. В какой-то то момент он приблизился настолько, что лосиха попыталась атаковать беспилотник.

Ранее сообщалось, что в США вертолет потерпел крушение после столкновения с лосем. Экипаж вертолета проводил отслеживание и поимку лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы в штате Юта. Во время операции лось задел несущий винт вертолета, после чего вертолет упал с высоты около трех метров.