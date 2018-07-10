В Дагестане за коррупцию наказаны более 200 чиновников

За конфликт интересов и коррупцию в Дагестане привлечены к ответственности более 200 человек. Об этом на встрече в Кремле президенту доложил врио главы республики Владимир Васильев.

«Мы больше 200 (человек - прим. ред.) по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов... Кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали», - сказал Васильев.

Он также добавил, что сейчас работа по привлечению к ответственности за коррупцию продолжается и выразил надежду на то, что в ближайшее время в республике будут более эффективно использоваться бюджетные средства.

Васильев также признался, что исполнение поставленных Путиным задач в регионе идет непросто, однако первые результаты уже имеются. Так, в республике для привлечения кадров власти проводят конкурсные процедуры. Первый этап этой работы уже реализован. Он позволил назначить 14 местных жителей на руководящие должности.