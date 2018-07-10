Британского журналиста не пустили на Украину

Погранслужба Украины не пустила в страну британского журналиста Джона Уоррена, известного российскому телезрителю по передаче «Поедем, поедим».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

В соцсети он пояснил, что Уоррен въехал на территорию Крыма, которую украинские власти считают своей, но «временно оккупированной» территорией.

«Также ему запрещен въезд в Украину сроком на три года», - написал Слободян.

В 2015 и 2016 годах Джон Уоррен снял в Крыму несколько выпусков программы «Поедем, поедим».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% жителей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.