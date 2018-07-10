Атомный шок: Киев просит Россию о совместной постройке завода ядерного топлива

Украина неожиданно предложила Российской Федерации возобновить сотрудничество в сфере атомной энергетики и даже вернуться к проекту постройки совместного завода по производству ядерного топлива. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

О намерениях Украины свидетельствует опубликованный изданием документ за подписью министра энергетики Украины Игоря Насалика, отправленный на имя заместителя директора «Росатома» Кирилла Комарова. В письме украинский министр выражает готовность развивать совместные проекты и двусторонние отношения.

«Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля», - говорится в письме.

Речь идет о совместном проекте постройки завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области, о котором договорились энергетическое ведомство Украины и входящая в «Росатом» структура «ТВЭЛ» еще в 2010 году. Тогда российская компания стала победителем в конкурсе и была утверждена украинским Кабмином. Позже на фоне обострения двусторонних отношений проект был прекращен.