Грузовик с ульями попал в ДТП на Кубани: рой пчел окружил место аварии

В Краснодарском крае на трассе М4 «Дон» в районе Молькино столкнулись пассажирский УАЗ и грузовой автомобиль. О ЧП сообщает местный телеканал «Кубань 24».

В результате столкновения из кузова грузовика вывалились улья с пчелами. Полчища насекомых вылетели из своих деревянных укрытий и роем кружили над трассой. Пчелы не давали сотрудникам ДПС зафиксировать аварию и убрать поврежденные машины на обочину. На ликвидацию последствий ДТП ушло больше часа.