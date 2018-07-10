Законопроект о пенсионной реформе поддержал 61 регион России

Региональные власти продолжают обсуждение законопроекта о пенсионной реформе в России. На данный момент идею поддержали 61 субъект РФ, как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», - заявил глава ведомства Максим Топилин.

Остальные регионы РФ продолжают обсуждать реформу на местном уровне. Как добавил Топилин, процесс идет с опережением сроков, причем времени для обсуждения на региональном уровне еще достаточно.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен правительством России в парламент 16 июня. Ему предстоит пройти несколько чтений, региональные обсуждения и общественные слушания. Проект предусматривает плавное повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин до 2034 года, а также ежегодное повышение пенсий для нынешних пенсионеров.