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Пьяные военные обстреляли роддом в Вильнюсе

Андрей Аркадьев
15:38 10.07.2018
Инцидент произошел, когда горожане праздновали День танца.
Пьяные военные обстреляли роддом в Вильнюсе
Фото: литва Alfredas Pliadis Xinhua Globallookpress

В Вильнюсе пьяные военнослужащие обстреляли из пневматического оружия родильный дом, когда горожане праздновали День танца, пишет РИА Новости со ссылкой на портал lrytas.

Инцидент случился на улице Тизенхаузу. Здание роддома находится за забором стадиона, где выступали танцоры перед тысячами зрителей.

Во время концерта трое военнослужащих, предположительно из пистолета SWISS+ARMS, произвели несколько выстрелов в окно палаты городского родильного дома. В стекле были обнаружены трещины, но никто не пострадал.

Злоумышленники задержаны, они оказались пьяными военнослужащими батальона имени Великой княгини Бируте.

В то же время представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис утверждает, что только двое нарушителей были военными, а третий - гражданское лицо. Если участие военнослужащих в инциденте подтвердится, то они будут уволены.  

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