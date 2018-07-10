Съемки приквела «Игры престолов» начнутся уже осенью

В октябре 2018 года стартуют съемки приквела знаменитой саги «Игра престолов». Об этом сообщили сотрудники североирландской киностудии Paint Hall, занимающейся производством сериала с 2010 года, пишет газета Belfast Telegraph.

Над новым проектом будет работать американский продюсер - сценарист «Игры престолов» Брайан Когман. К нему присоединится писатель Джордж Мартин - автор серии книг «Песнь льда и пламени», на которых основана оригинальная сага.

Действие нового сериала будет происходить за тысячи лет до событий «Игры престолов». Отмечается, что в новом сериале расскажут, как на мир опустилась зима, длившаяся целое поколение.

Дата премьеры приквела пока не сообщается, но, скорее всего, он выйдет не раньше чем через год после завершения оригинальной саги. В финальном сезоне сериала «Игра престолов» будет шесть эпизодов, каждый из которых по продолжительности будет соответствовать полнометражному фильму.