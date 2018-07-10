Дети такие сильные, что в это невозможно поверить – дайвер о спасательной операции в Таиланде

В Таиланде закончилась операция по спасению детей, оказавшихся запертыми в затопленной пещере. Датский дайвер Иван Караджич, принявший участие в операции, рассказал о ее подробностях.

«Им приходится делать то, чего раньше не совершал ни один ребенок. Пещерный дайвинг – это совершенно не нормально для детей 11 лет. Они ныряют в невероятно опасных условиях, при нулевой видимости. Единственный источник света – фонари, которые принесли спасатели», - цитирует BBC Караджича.

Больше всего датского дайвера поразила сила духа детей, которым пришлось перенести подобное. Он признался, что никогда не встречал ничего подобного.

«Сложно себе представить, насколько эти дети молодцы. Две недели они провели в этой пещере, не видя своих матерей. Эти дети настолько сильные, что в это даже сложно поверить», - рассказал Караджич.

Двенадцать подростков из состава футбольной команды и их тренер пропали в заповеднике «Понг Пха», о чем стало известно в конце июня. Они оказались заблокированы в пещере из-за резко поднявшегося там уровня воды. В итоге детей эвакуировали в аквалангах через несколько километров затопленных подземных тоннелей, активная фаза операции началась восьмого июля. Во время операции погиб один из спасателей, однако всех детей удалось вызволить.