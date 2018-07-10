Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

Минздрав России предлагает повысить акцизы на алкогольную продукцию крепче 9%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время Минфин собирает более 523 рублей за литр алкоголя с содержанием этилового спирта более 9%. Ранее сообщалось, что до конца 2019 года власти не планируют повышать акцизы на спиртосодержащую продукцию.

Кроме того, Минздрав поддержал инициативу Минфина на введение акцизов на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции. Для производителей, которые с помощью документов могут доказать, что сырье было использовано на предприятии по назначению, предусмотрен налоговый вычет.

В министерстве считают, что подобные меры приведут к снижению производства нелегальной и суррогатной алкогольной продукции, но при этом не отразятся на стоимости парфюмерно-косметических товаров.