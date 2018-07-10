Суд арестовал главного пожарного, ответственного за тушение «Зимней вишни»

Суд в Кемерово арестовал начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной службы по области Андрея Бурсина. Об этом сообщает ТАСС.

Срок ареста для пожарного начальника, чей отряд первым прибыл на тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, составил два месяца. Стоит отметить, что представитель следствия при поддержке потерпевших при трагическом пожаре настаивали именно на содержании под стражей, а не на домашнем аресте.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под сражу сроком на два месяца, то есть до 7 сентября 2018 года», - заявила судья Инна Михайленко.

Трагедия в Кемерово, в результате которой погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок, произошла 25 марта этого года. Пламя вспыхнуло внутри центра и быстро распространилось по его помещениям, включая игровую комнату и кинозалы.