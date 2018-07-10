В России создадут черные и белые списки ГОСТ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) создаст черные и белые списки продукции, на которой стоит маркировка ГОСТ. Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов на промышленной выставке «Иннопром-2018». Его слова приводит информагентство РИА «Новости».

«В России начинаются выборочные инспекционные и мониторинговые проверки продукции, промаркированной знаком ГОСТ. Их результаты будут отражены в специальных реестрах на сайте Росстандарта», - заявил Абрамов.

В первую очередь данная мера направлена на потребителей. Теперь они смогут отследить, какая продукция действительно соответствует стандартам качества, а кто поставил себе эту маркировку незаслуженно.

Данная мера реализуется в рамках проекта национальной системы сертификации. Ее основная цел – вернуть доверие потребителей к государственным стандартам качества. В 2017 году этот проект заработал в пилотном режиме в 7 субъектах России, а с 2018 года действует по всей стране.