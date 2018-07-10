Спасатели вывели всех детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде

Спасателям удалось вывести из пещеры всех детей, оказавшихся в заточении в пещере Кхао Луарг в Тайланде, передает РИА Новости.

Последними из затопленной пещеры вышли один из юных футболистов и его тренер. Они были доставлены в больницу к остальным ребятам, где врачи окажут детям и их наставнику необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 23 июня 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим тренером оказались заблокированы в пещере из-за резко поднявшегося уровня воды.

Второго июля спасатели обнаружили пропавших ребят, однако провести спасательную операцию не удалось. Для поддержания жизни аквалангисты доставляли им еду и кислород в баллонах. В ходе этой миссии один из спасателей погиб.

Восьмого июля началась активная фаза спасательной операции. Эвакуированные дети были доставлены в больницу, где врачи обнаружили у них признаки неизвестной инфекции.