Краснодарские хирурги удалили мужчине опухоль на шее размером с кокос

В Краснодаре хирурги провели сложнейшую операцию по удалению опухоли на шее. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, 47-летний мужчина с огромным наростом на шее был привезен работниками скорой помощи в местную больницу. По словам пациента, опухоль у него образовалась давно, но за последние недели инородное тело выросло до размера кокоса. Когда мужчине стало трудно дышать и глотать, он обратился в скорую помощь.

Операция по удалению опухоли длилась четыре часа. Сейчас мужчина уже готовится к выписке.