Путин назначил спецпредставителя по цифровому развитию
Специальным представителем по цифровому развитию станет директор одного из направлений Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.
Фото: rusventure / Facebook
Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по цифровому развитию директора одного из направлений Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на странице Кремля.
Как пояснил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, специальный представитель по цифровому развитию не будет сотрудником администрации президента.
Он также напомнил, что в послании президента и в майском указе в качестве одной из ключевых задач звучала тотальная цифровизация экономики и социальной сферы. Координацией вопросов именно в этой области и займется специальный представитель по цифровому развитию, сказал Песков.