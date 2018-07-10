Путин назначил спецпредставителя по цифровому развитию

Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по цифровому развитию директора одного из направлений Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на странице Кремля.

Как пояснил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, специальный представитель по цифровому развитию не будет сотрудником администрации президента.

Он также напомнил, что в послании президента и в майском указе в качестве одной из ключевых задач звучала тотальная цифровизация экономики и социальной сферы. Координацией вопросов именно в этой области и займется специальный представитель по цифровому развитию, сказал Песков.