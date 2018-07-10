Кремль ответил на сравнение российских властей с мафией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора Джона Кеннеди, который назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова хулиганом, а все правительство - мафией.

Песков заявил, что, хотя сам не являлся свидетелем этих слов и не знает, в каком контексте они были сказаны, в Кремле не носят «розовых очков» и не удивлены русофобскими настроениями американской стороны.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», - отметил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди посетил Москву с официальным визитом в составе делегации американского конгресса.

После возвращения домой он рассказал, что сложнее всего ему приходилось контактировать с Сергеем Лавровым, так как, по мнению сенатора, он «задира» и «хулиган». Более того, Кеннеди добавил, что не верит Путину и заявил, что его «нужно сдерживать». А политическую философию России сенатор сравнил с «политической философией мафии».