Джордж Клуни госпитализирован после ДТП

Американский актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния, Италия. Он ехал на съемки на мотоцикле, когда двигавшаяся по встречной полосе машина внезапно изменила траекторию. Актер не успел среагировать и буквально протаранил лобовое стекло машины. Об этом сообщил британский портал Daily Mail.

Его доставили в госпиталь Иоанна Павла II в Ольвии, Сардиния, где сделали ренген. Клуни получил травмы таза, руки и ноги.

В этот же день он был выписан из больницы, откуда его забрала жена Амаль. Сейчас жизни актера ничего не угрожает.