Здесь не про политику, здесь про футбол - Песков о действиях хорватского футболиста Виды

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать действия игроков сборной Хорватии по футболу после матча с командой России на ЧМ-2018 по футболу.

«Это не наш вопрос», - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать скандальный ролик, на котором после матча с командой России в 1/4 финала чемпионата мира хорватский футболист Домагой Вида крикнул: «Слава Украине!»

«Игра была честной - это главное, здесь не про политику, здесь про футбол», - сказал пресс-секретарь президента России.

Сборная Хорватии встретится с командой Англии в полуфинале чемпионата мира завтра, 11 июля, в Москве.

Международной федерацией футбола вынесено предупреждение хорватскому игроку за неспортивное поведение, которое противоречит принципам честной игры.