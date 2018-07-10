Здесь не про политику, здесь про футбол - Песков о действиях хорватского футболиста Виды
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать действия игроков сборной Хорватии по футболу после матча с командой России на ЧМ-2018 по футболу.
«Это не наш вопрос», - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать скандальный ролик, на котором после матча с командой России в 1/4 финала чемпионата мира хорватский футболист Домагой Вида крикнул: «Слава Украине!»
«Игра была честной - это главное, здесь не про политику, здесь про футбол», - сказал пресс-секретарь президента России.
Сборная Хорватии встретится с командой Англии в полуфинале чемпионата мира завтра, 11 июля, в Москве.
Международной федерацией футбола вынесено предупреждение хорватскому игроку за неспортивное поведение, которое противоречит принципам честной игры.