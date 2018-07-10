Спасатели в Таиланде вывели из затопленной пещеры одиннадцать детей

Тайские спасатели вывели из пещеры Кхао Луан, затопленной в результате сильных дождей, одиннадцатого подростка. Об этом сообщает телеканал Spring news. В подземелье остался еще один мальчик и его 25-летний тренер.

Двенадцать школьников из футбольной команды в возрасте от 11 и до 16 лет и их наставник исчезли 23 июня. Они отправились в пещеру Кхао Луанг, когда на поверхности еще было сухо, однако спустя некоторое время пошел сильный дождь, проход в подземелье залило водой и завалило камнями. Дети и их тренер оказались заблокированы. Их искали девять дней. Восьмого июля началась спецоперация по выведению людей из пещеры.

Один из водолазов, помогавший вызволить детей из подземелья, погиб.

Между тем, историей о спасении детей уже заинтересовались в Голливуде. Один из продюсеров Адам Смит заявил, что намерен снять фильм о случившемся в пещере Кхао Луан. По информации австралийского агентства ААP, Смит планирует подключить к съемкам лучших актеров.