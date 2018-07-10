Ученые нашли способ остановить старение человека

Генетики из США создали лекарство, которое выводит из организма человека состарившиеся клетки и таким образом продлевает жизнь как минимум на треть. Результаты исследования и механизм действия таких препаратов опубликовал медицинский портал Nature Medicine.

Пока медикаменты, которые назвали сенолитиками, успешно испытали в лабораторных условиях на мышах.

Один из исследователей, биолог Филипп Сьерра из Национального института США в Бетесте считает, что это открытие поможет в дальнейшем побороть старость и продлить жизнь людям.

Стволовые клетки человека практически бессмертны - они могут делиться неограниченное количества раз. Зато клетки тела человека уже после 40-50 циклов деления теряют это свойство. Есть предположение, что таким образом организм защищает себя от развития рака. Клетки просто перестают делиться в самое благоприятное для этой болезни время.

Обратной стороной такой защитной реакции является накапливание в организме «престарелых» клеток. Именно из-за этого и развиваются характерные физиологические изменения.

Ученые решили проверить, а можно ли просто вывести такие клетки из организма и тем самым затормозить процесс. Эксперимент провели на мышах. Когда у грызунов появились первые признаки старения, им ввели смесь двух препаратов - лекарства от лейкемии (оно должно было уничтожить состарившиеся клетки) и вещество, которое нивелирует уровень воспаления, вызванного действием первого препарата.

И оказалось, что грызуны, которым ввели эту смесь, прожили на 36% дольше, чем их сородичи. При этом вероятность преждевременной смерти у них снизилась на 65%. К слову, оба препарата уже давно вошли в медицинскую практику. И в случае положительных результатов опытов на добровольцах, ученые полагают, что такое лекарство будет недорогим.