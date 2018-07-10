Огромные очереди образовались за «умной» колонкой «Яндекс» в Москве

Во вторник 10 июля в центре Москвы у магазина «Яндекса» в связи со стартом продаж «умной» колонки образовалась огромная очередь.

Магазин открыл свои двери в 10 утра, однако, как сообщают очевидцы, люди начали занимать очередь еще с пяти часов. К девяти утра ее длина составила более 300 метров.

Это первый гаджет, выпускаемый компанией «Яндекс». «Умная» колонка подключена к музыкальному сервису «Яндекс.Музыка» и работает на базе голосового помощника «Алиса», благодаря которому обладатель устройства сможет с легкостью найти в Интернете любой ролик или фильм, который, при подключении к телевизору, можно будет вывести на большой экран.

Ажиотаж вокруг нового гаджета также обусловлен тем, что его стоимость значительно ниже, нежели у конкурентов, обладающих тем же набором функций.