В «АвтоВАЗе» раскрыли подробности об облике новой Lada Vesta Sport

Lada представляет новую Lada Vesta Sport - флагмана семейства одной из наиболее популярных моделей на рынке России. Об этом сказано в пресс-релизе «АвтоВАЗ», который оказался в распоряжении «Звезды».

Новая Lada Vesta Sport унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, который впервые был показан в 2016 году на Московском международном автосалоне.

Оригинальный передний бампер придает Lada Vesta Sport более спортивный и динамичный облик. В его дизайн вписан развитый нижний спойлер, который увеличивает прижимную силу на передней оси.

«Основной элемент ДНК в дизайне Lada - “Х-графика”, которая отображена в переднем бампере - претерпела легкие изменения. Его трапециевидная форма, расширяющаяся в нижней части, акцентируется хромированными матовыми вставками в виде бумерангов», - сказано в пресс-релизе.

Пластиковые детали, внутри которых находятся передние противотуманные фары, были увеличены. Данные элементы слегка выступают за габариты самого бампера.

Машина получила оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной. Для обеспечения более спортивного поведения автомобиля на дороге его клиренс был уменьшен на 16 миллиметров и теперь составляет 162 миллиметра. У зеркал заднего вида появились черные глянцевые накладки, выполненные в едином цветовом решении с фальш-радиаторной решеткой.

Для снижения подъемной силы на крышке багажника установлен интегрированный спойлер с дополнительным LED стоп-сигналом. Завершающим элементом в дизайне задней части машины стал объемный шильд Sport на крышке багажника.

Отмечается, что официальная премьера Lada Vesta Sport состоится в августе на Московском международном автосалоне.