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«АвтоВАЗ» модернизировал седан Lada Priora

Александра Арсентьева
12:23 10.07.2018
Сертификация Lada Priora продлена до декабря следующего года.
«АвтоВАЗ» модернизировал седан Lada Priora
Фото: lada.ru

Седан Lada Priora получил модернизированные моторы, способные потреблять бензин с октановым числом не менее 92. Об этом сказано в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое «АвтоВАЗ» получил на обновленную модель.

Согласно документу, оба 1,6-литровых двигателя мощностью 87 и 106 лошадиных сил получили новые форсунки компаний Continental и Delphi, благодаря ним двигатели смогут работать не только на 95-м, а также на 92-м бензине.

Также ОТТС отмечено, что сертификация Lada Priora продлена до декабря следующего года. При этом ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» собирается прекратить выпуск седана уже летом этого года.

Кроме того, ранее сообщалось, что в эти же сроки с конвейера будут сняты Kalina и Granta, их заменят обновленные модели. По некоторым предположениям, у рестайлинговых Kalina и Granta будет внешность в X-стиле, как у моделей X-Ray и Vesta.  

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