Девятого ребенка вывели из затопленной пещеры в Таиланде

Спасатели вывели девятого ребенка из затопленной пещеры на севере Таиланда. Об этом сообщает агентство Reuters.

В конце июня 12 детей из тайской футбольной команды, а также их 25-летний тренер оказались заблокированы в затопленной из-за внезапно начавшихся дождей пещере Тхам Луанг. Пропавших искали девять дней. Спецоперация по их спасению началась лишь 8 июля.

Узнав о случившемся, американский предприниматель и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил свою помощь по выводу детей из затопленной пещеры. Он объявил о создании мини-субмарины, с помощью которой можно спасти подростков. Позже специалисты провели успешные испытания конструкции, а затем отправили ее в Таиланд. Однако тайские власти отказались использовать мини-субмарину для спасения детей, назвав технологию Маска «нецелесообразной для этой миссии».