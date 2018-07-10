Пугачева рассказала, как предчувствовала смерть Высоцкого

Известная исполнительница Алла Пугачева в интервью режиссеру Олегу Меньшикову рассказала, что предчувствовала смерть Владимира Высоцкого.

По ее словам, в ту ночь, когда поэт умер, певица захотела срочно позвонить знаменитому барду.

«Именно в ту ночь, когда он умер, мы загуляли-загуляли. И вдруг меня как с цепи сорвало, я говорю: “Я хочу позвонить Володе. Я должна позвонить Володе”. Мне все говорят: “Что ты, до утра не можешь потерпеть?”. Я говорю: “Нет, я должна сейчас позвонить, дайте мне его телефон”. И никто не дает, мол я выпила чуток и начала звонить Высоцкому, а вдруг он спит. Утром мне сказали, что именно в это время человек умер», - сказала Пугачева.

Певица отметила, что все коллеги по сцене не просто чувствуют друг друга, а между ними есть некая связь.

Поэт, актер и певец умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. На прощание с ним пришли тысячи людей, хотя о нем не было объявлено официально.