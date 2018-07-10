Столтенберг заверил Москву в безопасности ПРО в Европе
По словам генсека НАТО, цель ПРО заключается исключительно в защите альянса от атак из-за пределов евроатлантической зоны.
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Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и их скорое размещение в Польше не будут направлены против России. Об этом «Интерфаксу» рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и Польше не отразятся и не подорвут российский стратегический потенциал сдерживания», - отметил он.
Столтенберг добавил, что это оборонительная система, и ее цель заключается исключительно в том, чтобы защищать НАТО.
В столице Бельгии Брюсселе 11 и 12 июля состоится саммит альянса, в ходе которого будут подробно обсуждаться вопросы, касающиеся системы противоракетной обороны.