Столтенберг заверил Москву в безопасности ПРО в Европе

Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и их скорое размещение в Польше не будут направлены против России. Об этом «Интерфаксу» рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и Польше не отразятся и не подорвут российский стратегический потенциал сдерживания», - отметил он.

Столтенберг добавил, что это оборонительная система, и ее цель заключается исключительно в том, чтобы защищать НАТО.

В столице Бельгии Брюсселе 11 и 12 июля состоится саммит альянса, в ходе которого будут подробно обсуждаться вопросы, касающиеся системы противоракетной обороны.