Во Франции впервые человек заразился опасным вирусом Усуту

Во Франции госпитализирован человек, заразившийся редким и опасным вирусом Усуту. Мужчина 30 лет госпитализирован с поражением лицевого нерва. Ему поставлен диагноз и начато лечение. Об этом на официальном сайте сообщил Роспотрбенадзор. Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Данный вирус переносится комарами от больных птиц и поражает нервную систему человека. Чаще всего им заражаются воробьи, черные дрозды и малиновки. Всего в мире было зарегистрировано 13 случаев заражения человека - десять в Италии и три в Хорватии. Подтверждения тому, что вирус Усуту может передаваться от человека человеку, пока нет.