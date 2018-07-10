Спасатели отказались использовать субмарину Маска для эвакуации подростков из пещеры в Таиланде

Руководитель координационного центра спасательной операции Наронгсак Осатанкорн, который отвечает за спасение детей из пещеры в Таиланде, «вежливо отказался» от использования микросубмарины предложенной IT-предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает The Guardian.

«(Предложенная Маском - прим. ред.) технология хороша и сложна, но нецелесообразна для этой миссии», - сказал он.

Напомним, в конце июня 12 подростков из тайской футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в полузатопленной пещере. Пропавших искали девять дней. 8 июля началась операция по их спасению. В настоящее время из пещеры вывели восемь детей. Сейчас проходит финальная фаза по эвакуации подростков и их тренера.