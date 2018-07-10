В парке Казани собака насмерть загрызла самку австралийского черного лебедя
Бродячая собака напала на пару австралийских черных лебедей: один из них погиб.
Фото: kzn.ru
Бродячая собака напала на самку и самца австралийского черного лебедя в парке Казани. Об этом сообщает местное издание Evening-kazan.ru.
Инцидент произошел в ночь на 10 июля. Местные жители сообщили о случившемся в Дирекцию парков и скверов Казани.
Собака насмерть загрызла самку Одиллию. Второго лебедя, Зигфрида, доставили в орнитологический центр.
Все обстоятельства случившегося выясняются.