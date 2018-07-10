У спасенных из затопленной пещеры в Таиланде детей нашли признаки инфекции

Врачи обнаружили признаки инфекции у всех детей, которых спасателям удалось эвакуировать из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, передает агентство The Reuters.

Предварительный диагноз медики смогли поставить после взятия у пациентов анализа крови, а также обследования при помощи рентгена. Точные результаты станут известны уже в ближайшие дни.

Теперь всем пострадавшим предстоит пробыть в госпитале как минимум неделю. Если после полного медицинского обследования диагноз врачей не подтвердится, в палату к мальчикам будут допущены их родственники.

Тем не менее, состояние пациентов оценивается как стабильное: все ребята могут самостоятельно передвигаться и питаться, ни у кого из них нет лихорадки.

Напомним, 23 июня 12 членов детской футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в пещере из-за резко поднявшегося в ней уровня воды. Второго июля спасатели обнаружили всех живыми, но не смогли эвакуировать.

В настоящий момент ведется активная фаза спасательной операции. В пещере остались заблокированы еще четыре мальчика и их тренер. Остальные ребята были немедленно доставлены в госпиталь.