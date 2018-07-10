YouTube объявил войну фейковым новостям

Представители компании Youtube заявили о намерении выделить 25 миллионов долларов для борьбы с фейковыми новостями, передает издание The Hollywood Reporter.

Цель инвестиций заключается в улучшении качества новостного контента на сайте. Проект будет осуществляться Youtube совместно с компанией Google.

Деньги будут выделены в первую очередь для поддержки глобальных новостных организаций и авторитетных источников, в то время как ролики с дезинформирующим контентом будут блокироваться.

Процесс усовершенствования видеоплатформы будет запущен уже в ближайшее время.