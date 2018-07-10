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В Таиланде началась финальная фаза операции по спасению детей из пещеры

Александра Арсентьева
09:38 10.07.2018
В конце июня 12 подростков из состава футбольной команды и их тренер пропали в заповеднике «Понг Пха». Они оказались заблокированы в пещере.
Фото: Chiang Rai Pr / Office Xinhua / Globallookpress

В Таиланде началась третья фаза операции по эвакуации заблокированных в затопленной пещере подростков и их тренера. Об этом сообщает Channel NewsAsia, ссылаясь на штаб операции.

Предполагается, что четыре подростка и их тренер, которые остались в затопленной пещере, будут эвакуированы вместе. До этого каждая из фаз операции предусматривала эвакуацию только четырех человек.

Второй этап операции закончился девятого июля после того, как из пещеры вывели восьмого ребенка.

Напомним, 23 июня 12 подростков из состава футбольной команды и их тренер пропали в заповеднике «Понг Пха». Они оказались заблокированы в пещере из-за резко поднявшегося там уровня воды. 2 июля спасатели обнаружили всех живыми, но не смогли эвакуировать, аквалангисты доставляли им еду и кислород в баллонах.

Во время операции погиб один из спасателей. Восьмого июля началась активная фаза спасательной операции. Подростков эвакуируют в аквалангах. Путь к выходу составляет около пяти километров по затопленным проходам.  

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