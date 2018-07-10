В США полицейские задержали огромного аллигатора, прогуливающегося в парке

Американские полицейские поймали, вероятно, одного из самых крупных представителей аллигаторов.

Четырехметровая рептилия была обнаружена во Флориде, в одном из общественных парков, подтверждает местное отделение полиции. На место происшествия тут же приехали сотрудники службы охраны диких животных США. Пока неизвестно, каким образом аллигатор оказался в общественном месте.

Полиция штата отметила, что им попался, вероятно, самый большой аллигатор, проживающий во Флориде.

Офицер полиции выложил фотографию животного в социальные сети, которая сразу же вызвала интерес Интернет-пользователей и множество споров, как животное могло оказаться в парке.