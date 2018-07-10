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Верховный суд обязал компенсировать ущерб владельцам авто из-за ям на дорогах

Александра Арсентьева
08:48 10.07.2018
Судебная коллегия ВС рассмотрела дело между автомобилистом, попавшим в аварию, и дорожной организацией.
Верховный суд обязал компенсировать ущерб владельцам авто из-за ям на дорогах
Фото: Maule Fotogramma Ropi / Globallookpress

Управляющая организация, отвечающая за качество дорожного полотна, должна нести финансовую ответственность перед собственником транспортного средства, которое пострадало из-за ям на дороге. Об этом сказано в обзоре судебной практики, который был опубликован на сайте Верховного суда.

Судебная коллегия ВС рассмотрела дело между автомобилистом, попавшим в аварию, и дорожной организацией. Владелец машины утверждал, что авария произошла из-за ямы на дороге, и потребовал от дорожников компенсации через суд. Но суды первой и второй инстанции в удовлетворении иска отказали. Они сослались на статью 1083 Гражданского кодекса, по которой не подлежит возмещению ущерб, возникший по его неосторожности или вине потерпевшего. При этом суды обязывали автомобилиста самостоятельно доказывать свою невиновность.

Верховный суд указал на неверную трактовку судами ГК. Рассматривая такие дела, нужно опираться на статью 1064 Гражданского кодекса. В ней сказано, что причиненный имуществу гражданина вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое этот вред нанесло, и оно должно доказывать отсутствие вины, если не хочет нести ответственность.

По мнению судебной коллегии Верховного суда, вина управляющей организации доказана схемой происшествия, составленной инспектором ДПС. Также управляющая организация выписала административный штраф за то, что дорожное полотно не соответствует ГОСТу, и обжаловать его дорожники не стали. Причиной аварии стала яма, размер которой составляет 15,3 м в длину, 1,8 м - в ширину и 0,26 м - в глубину.

В документе ВС сказано, что указанные факты были установлены судом и говорят о ненадлежащем содержании дороги ответчиком. Так, суд второй инстанции установил наличие всех обстоятельств, их совокупность предполагает возложение на ответчика обязанности возместить истцу причиненный вред истцу.

Организация, виновная в причинении вреда имущества, в полном объеме обязана выплатить ущерб.  

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