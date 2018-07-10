Последствия мощного наводнения в Забайкалье: кадры разрушений с дрона

«Звезда» публикует снятое при помощи беспилотного летательного аппарата видео последствий мощного наводнения в Забайкалье.

На кадрах видно, что некоторые населенные пункты полностью оказались под водой.

Вышедшие из берегов реки Шилка и Чита затопили значительные территории населенных пунктов, а также десятки мостов и дорог.

Всего в результате стихийного бедствия пострадало шесть деревень: это более 135 домов. Более пяти тысяч жителей региона остались без электричества. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

В связи с мощным циклоном в регионе введен режим чрезвычайного ситуации. Продолжается массовая эвакуация из затопленных поселков.

К ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 8 июля, были привлечены 403 человека и 89 единиц техники.